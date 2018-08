Esporte Goiás inicia venda de ingressos para duelo contra o Fortaleza Bilhetes custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada). Não haverá comercialização de bilhetes no Estádio Olímpico

O clássico é página virada para o Goiás, que já treina e pensa no próximo confronto do clube na Série B: o duelo contra o líder da competição, o Fortaleza. A direção esmeraldina definiu em R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada) os valores dos bilhetes para o confronto, que será realizado sábado (1º de setembro), no Estádio Olímpico. Não haverá comercialização de bilhetes...