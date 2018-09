Esporte Goiás inicia venda de ingressos para clássico no Olímpico Só esmeraldinos podem ir ao estádio na partida contra o Atlético. Não haverá venda de bilhetes no Olímpico

Goiás e Atlético fazem clássico no próximo sábado (15), no Estádio Olímpico, às 19h, válido pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Ambos os clubes vivem momentos de tensão na competição, já que brigam para se manter entre as quatro primeiras colocações. O Goiás está na 4ª colocação, com 42 pontos. O Atlético é 3º colocado, com 43 pontos. O jogo terá t...