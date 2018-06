Esporte Goiás inicia recuperação defensiva

Apesar de ter mostrado poder de reação na Série B do Brasileiro, o Goiás ainda tem alguns pontos para ajustar na sequência do torneio. O maior exemplo é o sistema defensivo da equipe. O alviverde é o dono da segunda pior defesa da competição, com 19 gols sofridos, perdendo, neste momento (a 11ª rodada acabará hoje), apenas para o Atlético, que já soma 20 gols contra....