Esporte Goiás ignora desfalques e desbanca o Papão no Pará Com quatro ausências no time titular, alviverde mostra personalidade, bate o Paysandu e segue em 2º lugar

Em jogo de cinco gols, o Goiás superou seus desfalques e conquistou importante vitória diante do Paysandu nesta sexta-feira, no Estádio da Curuzu, por 3 a 2, pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O triunfo garantiu o alviverde na vice-liderança por mais uma rodada e manteve a distância para o líder Fortaleza em 4 pontos. A equipe de Ney Franco foi até Belém...