Esporte Goiás Hockey Team vence 1ª etapa da Conferência Norte Equipe goiana lidera a conferência com 8 pontos; Próxima etapa do torneio ocorre em junho, em Salvador

O Goiás Hockey Team começou com pé direito a Conferência Norte, considerada a 2ª Divisão da Liga Brasileira de Hóquei. No último final de semana, o time goiano venceu seus quatro jogos pela 1ª etapa do torneio, que será decidido em quatro etapas ao longo da temporada. A equipe lidera a conferência com 8 pontos. Os jogos foram realizados no 1º Batalhão da Polícia Milit...