Goiás goleia Sobradinho em jogo-treino com polêmicas

No primeiro e único jogo-treino antes da estreia no Estadual, o Goiás goleou o Sobradinho (DF) na tarde desta quinta-feira (11 de janeiro), no CT do Parque Anhanguera, por 4 a 1. Para o time goiano, destaque para os dois gols do meia Rafinha, enquanto os atacantes Júnior Viçosa e Michael fecharam a goleada na etapa final. Antes, o atacante Michel Platini (ex-Anápolis) abriu o placar para o Sobradinho. O meia Geovane, do time visitante, desperdiçou pênalti, cometido por Marcelo Rangel, ainda no primeiro tempo.

Além da boa movimentação das equipes, o jogo-treino foi marcado por reclamações, que resultaram nas expulsões do volante João Afonso (Goiás, no primeiro tempo) e, depois, do coordenador técnico da equipe visitante, Reinaldo Gueldini, no segundo tempo.

João Afonso, após falta no adversário, reclamou de uma marcação do árbitro Jean Carlos Narciso. "Está cego?", gritou o volante. Sem titubear, o árbitro aplicou-lhe o cartão vermelho. Inconformado, o técnico Hélio dos Anjos protestou bastante contra a arbitragem, mas a atividade prosseguiu e, como houve acordo de fazer substituição se houvesse expulsão, Rezende foi para o lugar de Afonso. Gueldini também reclamou e teve de deixar o banco de reservas do Sobradinho.

No jogo-treino, Hélio dos Anjos testou 22 jogadores - só Victor Bolt, dos relacionados, não foi utilizado. O time teve Marcelo Rangel (Marcos); Everton (Saavedra), David Duarte (Raphael Silva), Fábio Sanches (Eduardo Brock) e Jefferson (Maranhão); João Afonso (Rezende), Léo Sena (Pedro Bambu) e Giovanni (Elyeser); Carlos Eduardo (Michael), Lucão (Júnior Viçosa) e Rafinha (Ricardo Verza). No Sobradinho, do técnico Vitor Santana, Michel Platini fez dupla de ataque com Mirandinha, enquanto a defesa teve o zagueiro Gustavo Rambo e o meia Paulo (vice-campeão da Copa SP pelo Goiás, em 2013).