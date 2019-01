Esporte “Goiás foi superior”, diz Alan Mineiro

O confronto entre Goiás e Vila Nova na tarde de neste domingo (27) foi recheado de reencontros. O principal foi o de Danilo com a torcida esmeraldina. Ao anunciar que deixaria o Corinthians após dez anos, muito foi especulado sobre uma possível volta do jogador ao clube que o revelou. Entretanto, Danilo acabou assinando com o Tigre. O jogador destacou que já imaginava que a...