Esporte Goiás faz treino aberto na véspera do que deve ser o maior público

Após três anos em dívida com o torcedor por causa das campanhas pífias na Série B, o Goiás fará treino aberto nesta sexta-feira (23), às 16 horas, na Serrinha. A atividade será a última antes do jogo contra Brasil, de Pelotas (RS), neste sábado (24), às 17 horas, no Serra Dourada. “É importante que isso aconteça. O clube afastou o torcedor, nesses últimos anos, p...