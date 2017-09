Goiás faz terceira pior campanha desde 2003

Maior campeão estadual e time goiano com mais participações na elite do Campeonato Brasileiro, o Goiás tem história que costuma ser marcada por grandes feitos. Tudo isso está na memória de clube e torcedores, que, no entanto, vivem o lado negativo do futebol nas últimas temporadas. A atual pontuação do time alviverde - 25 pontos depois de 23 jogos - é a terceira pior...