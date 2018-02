Goiás faz promoção para torcedor que usar aplicativo de mobilidade

Para lotar o Serra Dourada no duelo contra o Boa Esporte, pela Copa do Brasil, na quarta-feira (21),o Goiás está usando o seu novo patrocinador, a Uber, para fazer com que o torcedor compareça ao estádio. Nesta segunda-feira (19), o time anunciou a promoção e o torcedor que for de Uber para o estádio terá direito a pagar meia-entrada, ou seja, R$30 nas cadeiras e R$ 15 nas arquibancadas.

Para ter direito ao benefício, o torcedor terá de comprar o ingresso de forma antecipada e, na hora de entrar no estádio, apresentar o comprovante da viagem, que deve ser realizada no dia do jogo (21) das 17h às 22h, tendo o Serra Dourada como destino final.

Pontos de venda de ingressos:

- Empório Goiás( Avenida 85)

- Loja Flávios Calçados(Rua 4 no Centro)

-Loja Flávios Calçados(Rua 24 de Outubro- Campinas)

-Loja Flávios Calçados( Rua 19C GARAVELO)

-Loja Flávios Calçados(Rua Dom Emmanuel- Senador Canedo)

-Loja Flávios Calçados(shopping Buriti)

-Loja Flávios Calçados( shopping Flamboyant)

-Loja Flávios Calçados(shopping Portal Norte)

-Online: meubilhete.com.br