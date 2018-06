Esporte Goiás faz conta para não voltar à degola Em noite pouco inspirada, time goiano só empata com Juventude. No Serra, equipe não vence há dois meses

O torcedor que esteve presente no Serra Dourada, na noite desta quinta-feira (21), não saiu satisfeito com o desempenho do Goiás. Contra o Juventude, o alviverde empatou por 1 a 1 e não repetiu as boas atuações dos últimos dois jogos. Apesar do tropeço em casa, o ponto somado foi suficiente para o clube goiano seguir fora da zona de rebaixamento (Z4), momentaneamente...