Esporte Goiás estuda permanência de consultor no futebol

Peça discreta, mas importante na recuperação do Goiás na Série B do Campeonato Brasileiro e, consequentemente, no acesso à Série A, o consultor José Carlos Brunoro também está na lista de indefinições do Goiás para a temporada 2019. O contrato do profissional com o clube chega ao fim este mês após renovação no meio do ano.Segundo o presidente esmeraldino, Marcelo Al...