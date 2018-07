Esporte Goiás estreia com derrota para o Santos na Taça BH Equipe esmeraldina perdeu pelo placar de 3 a 1, para o Santos, na Arena da Bola, em Confins/MG, e é o lanterna do grupo F

O Goiás estreou na principal competição Sub-17 do futebol brasileiro com derrota. Jogando na Arena da Bola, em Confins/MG, a equipe esmeraldina perdeu para o Santos por 3 a 1. O Alviverde saiu atrás no placar e buscou o empate, mas o time paulista fez o segundo gol e segurou o resultado. Os gols do Peixe foram marcados por Kaio Jorge, duas vezes, e Reifit. Antôni...