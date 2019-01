Esporte Goiás estende vínculo com prata da casa Meia Thalles teve o contrato renovado até 2022

O Goiás renovou o contrato do meia Thalles, de 21 anos, revelado pela base esmeraldina. O contrato do jogador com o clube era até o final deste ano e agora vai até o fim de 2022. Thalles subiu para o time profissional em 2016, mas nunca ganhou sequência. Ano passado atuou em apenas seis partidas, sendo cinco pelo Campeonato Goiano, e uma pela Série B. O jogador marcou...