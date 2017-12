Goiás está próximo de contratar meia que já foi campeão Mundial

O Goiás está próximo de acertar com mais um nome para a temporada 2018. Com apenas dois jogadores confirmados, o zagueiro Eduardo Brock e o goleiro Marcos, o alviverde já tem outro atleta com a situação bem adiantada, o meia Giovanni, que defendeu o Náutico nesse ano.

Com 23 anos, o jogador foi formado na base do Corinthians e subiu ao profissional em 2012, inclusive esteve no elenco campeão mundial da equipe paulista naquela temporada. Sem oportunidades no alvinegro, o meia passou por times como a Ponte Preta, Portuguesa, São Bento e o Náutico, onde disputou 21 partidas e marcou dois gols.

"Faltam apenas alguns detalhes, que estão sendo conversados, mas não irá ter problema. As conversas estão bem avançadas", disse Giovanni, que ainda fez questão de falar sobre suas qualidades. "Sou um meia armador, que dá o passe final para os atacantes. Além disso, as bolas paradas é um dos meus fortes", frisou.

Além do meia, o Goiás também já tem mais dois jogadores encaminhados, o meia Tomás, ex-Sport, de 24 anos e o volante João Afonso, de 22 anos, que esteve por último no Brasil de Pelotas.