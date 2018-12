Esporte Goiás está próximo de acertar com o lateral esquerdo Nilson Loyola O jogador, de 24 anos, estava no Melgar, do Peru, e neste ano foi convocado para a disputada da Copa do Mundo da Rússia, pelo Peru

Mesmo em dia de Natal, o trabalho no Goiás não para. A bola da vez no alviverde é o peruano Nilson Loyola. De acordo com a direção esmeraldina, o atleta está praticamente fechado e até o final desta semana deve definir a situação. O lateral esquerdo, de 24 anos, deve assinar contrato com o alviverde até o final de 2019. Nilson Loyola foi formado na equipe do Mel...