Goiás está próximo de acertar com lateral Alex Silva

Antes da estreia no Goianão, que será dia 17, o Goiás corre para anunciar um novo lateral-direito, que é a posição mais carente dentro do elenco esmeraldino. Segundo a imprensa mineira, o alviverde está próximo de acertar com o lateral Alex Silva, de 23 anos e que viria por empréstimo de um ano do Atlético/MG.

O jogador foi formado no Atlético/MG em 2013 e o seu melhor ano foi em 2014, quando disputou 40 partidas na temporada, porém após isso ele acabou sendo emprestado e já rodou por Sport, Ferroviária e América/MG. Ano passado, o lateral atuou em 14 jogos pelo Galo.

Caso chegue ao esmeraldino, Alex Silva, que é destro, mas atua nas duas laterais irá brigar com Pedro Bambu, que é volante, mas está improvisado na posição e Saavedra, que até o momento é o único lateral-direito de oficio no Goiás.