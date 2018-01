Goiás está perto de confirmar atacante Maranhão

O Goiás está próximo de anunciar o atacante Maranhão, que não será aproveitado pelo Fluminense nessa temporada e está na lista de empréstimos do clube carioca. Nessa quinta-feira (4), o gerente de futebol do alviverde, Túlio Lustosa revelou que existe um acerto com o jogador, mas que ainda falta definir a situação com o clube carioca.

O atacante que é natural de São Luiz/MA, ele já teve passagens por Bahia, Cruz Azul-MEX, Atlético-PR, Chapecoense e por último estava emprestado a Ponte Preta, onde disputou 9 jogos e não marcou nenhum gol. No Fluminense, o jogador que está desde 2016, jogou 23 vezes e marcou apenas um gol.

Para o ataque, o esmeraldino tem 6 opções: Ricardo Verza, Lucão, Júnior Viçosa, Tiago Luís, Michael e Carlos Eduardo.

Situação indefinida

O meia Rafinha, de 25 anos e que esteve no Brasil de Pelotas na última temporada, ainda está com a situação indefinida. O jogador ainda precisa conseguir a liberação junto ao Atlético/PR, mas o jogador já está treinando nas dependencias do Goiás.