Esporte Goiás espera por Barbieri

Anunciado pelo Goiás há uma semana, o técnico Maurício Barbieri esteve em Goiânia para assinar contrato e conhecer a estrutura do clube. No entanto, o treinador ainda não foi apresentado à imprensa.Barbieri está no Rio, participando do curso de formação de técnicos da CBF e é aguardado em Goiânia no decorrer desta semana. O treinador trabalha junto com a direção para fo...