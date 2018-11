Esporte Goiás espera ocasião para abrir negociação Com Rogério Ceni na mira, alviverde aguarda desfecho de tratativas com Fortaleza para fazer investida. Outros nomes agradam

As especulações em torno do nome que assumirá o comando técnico do Goiás na próxima temporada ganham novos contornos a cada momento. Ontem, a diretoria esmeraldina confirmou que Rogério Ceni, que comandou o Fortaleza ao título da Série B, é um nome que se encaixa no perfil pretendido pelo clube. A expectativa em torno do treinador cresce à medida que sua situação ...