Esporte Goiás escorrega na Ponte Com defesa frágil, alviverde sai perdendo para a Macaca, mas busca empate no Olímpico

O Goiás adiou a possibilidade de ocupar a ponta da tabela. Jogando no Estádio Olímpico, nesta sexta-feira (21), o alviverde empatou com a Ponte Preta por 2 a 2. O jogo foi aberto e de muita movimentação, digno de duas equipes de tradição do futebol brasileiro. Empatar com a Ponte Preta, jogando em casa, não prejudica o Goiás nesta rodada na tabela de classificação, ao contrário, a...