Esporte Goiás entra com pedido de reconsideração à Corregedoria da PM em favor do Tenente Salustiano Policial foi filmado pulando e cantando com os torcedores esmeraldinos na chegada do time no aeroporto Santa Genoveva, após o clube conseguir o acesso

O Goiás informou, nesta quarta-feira (21), por meio de suas redes sociais, que enviou à Corregedoria da PM/GO, um pedido para reconsiderar o Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) que foi aberto contra o tenente César Salustiano. O policial foi filmado interagindo com a torcida do alviverde, na chegada dos jogadores ao aeroporto de Goiânia, no domingo, após o c...