Goiás encara a Lusa nas oitavas da Copinha

O Goiás segue vivo na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O time esmeraldino venceu o Grêmio por 1 a 0 ontem e se garantiu na oitavas de final da competição. “Assisti dois jogos do Grêmio e procurei neutralizar os pontos fortes deles, que eram as jogadas pelo lado e a saída de jogo com os dois volantes”, afirmou o técnico do alviverde, Augusto César, após a vitória sobre...