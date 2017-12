Goiás encaminha contratação de atacante ex-Criciúma

A diretoria do Goiás segue trabalhando na montagem do elenco para a temporada 2018 e encaminhou a contratação do atacante Lucão, de 26 anos, que se destacou com a camisa do Criciúma na Série B do Campeonato Brasileiro.

Natural de Brasília (DF), Lucão marcou 10 gols pelo clube catarinense e chamou atenção pela força física e bom poder de finalização. A diretoria esmeraldina espera apenas a assinatura de contrato do jogador para anuncia-lo oficialmente.

Lucão acumula passagens pelo futebol japonês, português e da Moldávia. No futebol brasileiro, o atacante defendeu Sergipe, Caxias (RS), América (RN), Cruzeiro (RS) e o Criciúma. Sua melhor temporada foi justamente 2017.

Além de Lucão, o Goiás tem negociação avançada com o meia-atacante Felipe Garcia. Por outro lado, o desfecho da negociação com o meia Thomás, antes dada como certa, deve ser negativo para o clube esmeraldino.

Até o momento, o Goiás já tem seis contratações confirmadas: Marcos (goleiro), Eduardo Brock e Raphael Lima (zagueiros), João Afonso (volante) e Rafinha e Giovanni (meias).