Esporte Goiás empata com América-MG e se complica na Taça BH Alviverde não venceu na competição e vai para a 3ª rodada da fase de grupos dependendo de resultados para seguir vivo no torneio

Pela Taça BH, o Goiás empatou com o América-MG pelo placar de 1 a 1 jogando na Arena da Bola, na tarde desta quinta-feira (19), pela 2ª rodada da fase de grupos. O time esmeraldino saiu na frente com João Victor, mas não segurou o Coelho, que empatou com Maicon. Com o resultado o Goiás se complica para seguir vivo na competição. Ocupando o 3ª lugar do grupo F, o A...