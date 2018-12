Esporte Goiás embolsará cerca de R$ 875 mil com venda de Carlos Eduardo ao Palmeiras Mecanismo de solidariedade da Fifa garante ao clube esmeraldino porcentual sobre a negociação entre o clube paulista e o Pyramids, do Egito

O Goiás deve embolsar cerca de R$ 875 mil com a venda do atacante Carlos Eduardo do Pyramids FC, do Egito, ao Palmeiras. Apesar de não ter mais parte nos direitos econômicos do jogador, que foi vendido ao clube egípcio no final de junho por cerca de R$ 20,9 milhões, o alviverde receberia a quantia por meio do mecanismo de solidariedade da Fifa. O dispositivo benefi...