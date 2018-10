Esporte Goiás em operação resgate de pontos Depois de dois empates em casa, alviverde busca bons resultados em sequência longe de Goiânia

Após dois empates consecutivos jogando em Goiânia (contra Ponte Preta, na 28ª rodada, e Londrina, na 30ª), o Goiás inicia nesta sexta-feira, às 19h15, contra o Juventude, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), uma sequência de dois jogos fora de casa para tentar resgatar os pontos perdidos como mandante. O outro confronto é no dia 19, em Maceió, diante do CRB....