Goiás e Vila Nova vencem na estreia da Copa São Paulo de Futebol Júnior

Os rivais Goiás e Vila Nova começaram com o pé direito a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Enquanto o Tigre fez 2 a 0 sobre o XV de Piracicaba, em Itu, no interior de São Paulo, o time esmeraldino goleou o Guarulhos, na cidade paulista, por 4 a 0.

O meia e aniversariante Thalles marcou dois gols na vitória do Goiás. Flávio e Otacildo também deixaram os deles no triunfo alviverde. Pelo time colorado, Hurick e Philippe marcaram os gols da vitória do Vila Nova.

Líder do Grupo 29 com 3 pontos, o Goiás encara, no próximo sábado (6), o Sete de Setembro/AL, às 16 horas. Mesmo dia e horário do próximo confronto do Vila Nova, contra o Santa Cruz, também de Alagoas. O Tigre é o 2º colocado do Grupo 16 da Copinha, atrás do Ituano, que leva a melhor nos critérios de desempate.

O Trindade, outro representante do futebol goiano, também estreou nesta quarta-feira (3), mas com empate. O Atlético encara o XV de Jaú, hoje, às 20 horas.