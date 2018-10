Esporte Goiás e Vila Nova travam disputa particular nas arquibancadas Além da busca por vaga na elite nacional, rivais disputam ‘clássico’ para saber quem leva mais público

Inseridos na luta pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, Goiás e Vila Nova também travam disputa particular nas arquibancadas. Os clubes goianos se destacam pelo número de torcedores que têm levado aos estádios e estão entre as quatro equipes com maiores médias de público da Série B. Com três jogos a cumprir em Goiânia, o time esmeraldino deve melhorar seus n...