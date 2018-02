Goiás e Vila Nova fazem aposta para promover os jogos da Copa do Brasil e a paz

Os departamentos de marketing de Goiás e Vila Nova gravaram nesta sexta-feira (16) o vídeo promocional para os duelos da Copa do Brasil. Os times vão fazer uma aposta e quem levar menos público ao Serra Dourada terá que doar uma tonelada de alimentos para o hospital Araújo Jorge, em Goiânia. O esmeraldino enfrenta o Boa Esporte, na quarta (21) e o colorado duela contra o Joinville, na quinta (22).

No encontro, além de promover os jogos, a palavra de ordem foi a paz entre as duas torcidas. No ano passado, torcedores de Goiás e Vila Nova entraram em confronto no Serra Dourada, na Série B. O fato fez com que nessa temporada os duelos entre as duas equipes fossem com torcidas únicas.

"Não existe espaço para a violência, essa campanha mostra como os clubes são unidos, uma guerra entre torcidas não leva a nada. Sempre tem que existir o respeito, independente do resultado", ressaltou o zagueiro Eduardo Brock, que também teve o apoio do goleiro Mateus Pasinato. "Sabemos que o torcedor é tomado por emoções, mas o caminho da paz sempre é o melhor", disse o arqueiro.

Além dos jogadores também compareceram os presidentes, Marcelo Almeida e Ecival Martins e os treinadores, Hélio dos Anjos e Hemerson Maria, cada um da sua maneira ressaltou a importância da paz nos estádios, principalmente no clássico entre Goiás e Vila.

"É o maior clássico do Centro-Oeste e não pode ser disputado com apenas uma torcida. esperamos que esse exemplo seja a semente plantada para que as duas equipes voltem a fazer jogos com as duas torcidas e que o jogo seja decidido dentro de campo e no final a paz possa prevalecer", disse Hemerson Maria.

Hélio dos Anjos também fez questão de ressaltar que quem irá sair ganhando será o Araújo Jorge. "Entre Vila e Goiás não haverá vencedor ou perdedor, haverá um ganhador único, o Araújo Jorge, que faz um trabalho excepcional na nossa região para pessoas com cancer", disse o treinador.

Os presidentes também fizeram questão de exaltar que a ação serve como exemplo para os torcedores. "Precisamos mudar esse contexto de rivalidade que envolve esse confronto e dar um basta na violência, e a demostração para isso é o nosso respeito um pelo outro", disse Ecival Martins.

"Devemos deixar a rivalidade dentro do campo, e ela tem que ser saudável. Também temos que mostrar para os torcedores que amizade entre os dirigentes e muito respeito entre todos", ressaltou Marcelo Almeida.

Para os duelos, tanto do Goiás, quanto do Vila, os ingressos vão custar 30 reais nas arquibancadas e 60 nas cadeiras.