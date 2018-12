Esporte Goiás e Victor Ramos não chegam a um acordo e renovação fica distante Time esmeraldino e zagueiro ainda conversam, mas acordo que agrade ambas as partes trava possível renovação

A renovação de contrato do Goiás com Victor Ramos está cada vez mais distante. Jogador e clube vêm encontrando dificuldades para chegar a um acordo, que também envolve a parte financeira, que agrade as duas partes. Apesar dessa situação, o diretor de futebol esmeraldino, Túlio Lustosa, ainda conversa com o atleta e vive a expectativa que o vínculo seja renovado. Victor Ramos ...