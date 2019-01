Esporte Goiás e Trindade chegam com moral elevado para jogos eliminatórias Dupla goiana projeta duelos na 2ª etapa

Dos quatro times goianos que embarcaram para a Copa São Paulo de Futebol Júnior, apenas dois permanecem na competição: Trindade e Goiás. O Tacão terminou a 1ª fase com 100% de aproveitamento, ficando à frente do Flamengo, atual campeão da Copinha. O alviverde, foi o primeiro a se classificar para a fase mata-mata e também terminou invicto, com duas vitórias e um empate. ...