Goiás e Atlético sondaram jogador

Alan Mineiro manifestou seu desejo de permanecer no Vila Nova em 2018 e disse que chegou a acertar sua parte com o clube três rodadas antes do fim da Série B, mas, como pertence ao Corinthians, o time paulista faz parte da definição. A diretoria colorada chegou a viajar para São Paulo para tentar um acordo, mas o Fortaleza, que anunciou o jogador na semana passada, cob...