Goiás divulga preço dos ingressos para jogo contra o Vila Nova

O Goiás anunciou o início das vendas de ingressos para o clássico contra o Vila Nova, que será no domingo, às 17 horas no estádio Olímpico. Os bilhetes vão custar R$ 40 reais em setor único no estádio. Terão direito a meia entrada, o torcedor que apresentar um bilhete da Timemania, com o Goiás como time do coração.

Por conta da cunfusão das torcidas no ano passado, ainda no 1º turno do Brasileiro Série B, a justiça determinou que os confrontos dessa temporada serão com torcida única. Nesse primeiro duelo, como o mando é do Goiás, apenas torcedores esmeraldinos poderão entrar no estádio.

Horário e locais de Vendas

EMPÓRIO GOIÁS

Quinta-feira: 8h às 18h

Sexta-feira: 8h às 18h

Sábado: 8h às 14h

Domingo: 8h às 11h

LOJAS FLÁVIOS

Os bilhetes serão vendidos em horário comercial.

- Rua 24, Campinas

- Rua 4, Centro

- Buriti Shopping

- Shopping Flamboyant

- Portal Shopping

ESTÁDIO OLÍMPICO

A venda de ingressos acontece a partir das 14h, somente no domingo.