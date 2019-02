Esporte Goiás deve regularizar reforços estrangeiros na próxima semana O lateral peruano Nilson Loyola e o atacante uruguaio Leandro Barcia devem ganhar condição de jogo

O Goiás está perto de contar com os dois jogadores estrangeiros que contratou para a temporada. O lateral esquerdo peruano, Nilson Loyola, e o atacante uruguaio, Leandro Barcia, poderão ficar à disposição do técnico do alviverde, Maurício Barbieri, na semana que vem. A demora para a regularização dos dois jogadores é justificada pela burocracia para conseguir os ...