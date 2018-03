Goiás deve entrar com força máxima para duelo contra Anapolina

O Goiás está isolado na liderança do Goianão, com 23 pontos e para continuar tranquilo na ponta do Estadual, o esmeraldino enfrenta a Anapolina, que briga para entrar no grupo que se classifica para a fase semifinal. O jogo ocorre nesta quarta-feira (7), às 21h45, no estádio Serra Dourada.

Nesse confronto, Hélio dos Anjos deve ir com força máxima, já que o time folgou na última rodada. Assim, o alviverde deve entrar em campo com a seguinte escalação: Marcelo Rangel, Caique Sá, David Duarte, Eduardo Brock, Jefferson; Madison, Léo Sena, Giovanni; Carlos Eduardo, Lucão, Maranhão.

Quem se mantém entre os titulares é o zagueiro David Duarte, que já disputou 8 partidas nessa temporada e marcou um gol. Diferente dos últimos anos, nessa temporada, o jogador ganhou a confiança de Hélio dos Anjos e vem tendo consistencia no sistema defensivo esmeraldino.

"Ganhei muita experiência nos últimos anos e vou aprendendo com todos. Sou um dos zagueiros mais novos do elenco e procuro observar para aprender ainda mais" disse o zagueiro que ainda frisou a principal diferença entre o time desse ano e o do ano passado. Temos um elenco novo, onde todo mundo corre e quer mostrar futebol, estamos treinando bastante, acredito que o foco desse time é o diferencial para a equipe do ano passado", disse David Duarte.