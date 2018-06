Esporte Goiás deve emprestar Eduardo Brock para Ceará O jogador de 27 anos tem contrato com o esmeraldino até o final de 2019

Após a saída do volante Pedro Bambu, o Goiás está próximo de negociar mais um jogador do seu elenco. O zagueiro Eduardo Brock deve ser emprestado para o Ceará, que está disputando a Série A do Brasileiro. A reportagem do POPULAR tentou entrar em contato com a direção das duas equipes, mas não obteve resposta. Eduardo Brock foi contratado no começo da temporada com st...