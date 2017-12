Goiás deve contratar 12 jogadores para 2018

Os próximos dias serão de trabalhos intensos no Goiás. A equipe esmeraldina, que se apresenta para a temporada 2018 no dia 27, deve anunciar os primeiros nomes do novo elenco. A tendência é de que 12 novos jogadores pintem no Goiás para o próximo ano.

“Levando em consideração que fechamos o ano (2017) com 43 atletas, um número extremamente elevado, não queremos ultrapassar o número de 32 jogadores, que para mim é razoavelmente bom, contando com os goleiros”, explicou Marcelo Almeida, que deverá ser aclamado como novo presidente do Goiás, dia 18 deste mês.

O número de 12 contratações se deve pela saída de 23 atletas, que tiveram contratos encerrados após o término da Série B ou retornaram de empréstimos. A única posição que não deverá ter mais de duas contratações é a de goleiro. “Hoje temos o Marcelo Rangel, o Marcos, Mateus e Paulinho”, salientou Marcelo Almeida, indicando que o ex-goleiro do Atlético, Marcos, é mais uma contratação do Goiás. O zagueiro Eduardo Brock era até então o único anunciado pelo clube.

“Não podemos trazer muita gente agora e fazer (novas contratações) no decorrer. Queremos fazer contratações pontuais, avaliar o elenco e fazer contratações necessárias ao longo da preparação”, comentou o dirigente, que acredita que o plantel alviverde estará bem encaminhado até o dia 27 de dezembro, quando o clube se apresenta para a próxima temporada.

Itens como idade dos jogadores, número de jogos disputados e se o atleta é bom de grupo serão considerados para as próximas contratações do Goiás. Defesa (contando as laterais), meio-campo e ataque serão os alvos da diretoria esmeraldina, que levará em consideração a utilização de jogadores da base. Como o lateral-esquerdo Jefferson.