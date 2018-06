Esporte Goiás deve anunciar venda de atacante para clube egípcio

O Goiás deve anunciar a venda do atacante Carlos Eduardo, de 21 anos. O jogador deixará a Serrinha para defender a camisa do Al Ahram Pyramids FC, do Egito. O clube egípcio já anunciou a contratação do jogador por meio das redes sociais, ontem, com a divulgação de um vídeo que reúne momentos do atacante com a camisa alviverde. No entanto, o Goiás nega que o negócio e...