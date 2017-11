Goiás deve ampliar mandato e dar fim à reeleição

O Goiás realizará nesta sexta-feira (24) uma reunião extraordiária de seu Conselho Deliberativo que deve definir mudanças importantes em seu estatuto. Os conselheiros devem votar sobre a ampliação do tempo de mandato do presidente executivo de dois para três anos, com o fim da possibilidade de reeleição. Além disso, deve haver mudança na composição da presidência, com a instituição de cinco vices, ao invés de dois, como ocorre atualmente.

Com a nova composição da presidência, os vices terão atribuições específicas. O presidente do Goiás, Marcelo Almeida, não quis adiantar quais seriam os cinco setores e a distribuição de sua chapa - a reunião também deve definir a data das eleições do clube, que devem aclamar o dirigente, que assumiu a presidência em agosto, após a renúncia de Sergio Rassi.

Com a nova composição, um dos cargos mais importantes na hierarquia do Goiás seria o de vice-presidente de futebol. Marcelo Almeida não revelou quem seria o nome a exercer a função em seu mandato, que, em caso de aprovação das mudanças, iria de 2018 ao fim de 2020. "Os nomes e as atribuições serão divulgados nesta sexta-feira", destacou Marcelo Almeida.

A tendência é que o vice-presidente atual, Júnior Vieira, siga ocupando o cargo. Outros nomes são sondados, como do médico Mauro Machado, que hoje exerce o cargo de assessor especial da presidência, além do conselheiro Edminho Pinheiro.