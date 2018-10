Esporte Goiás deixa mais pontos para trás em casa Alviverde volta a falhar no Estádio Olímpico, fica no empate com o Londrina, mas mantém 2º lugar

No confronto entre as duas melhores equipes do 2º turno da Série B do Campeonato Brasileiro, prevaleceu o equilíbrio no placar. Goiás e Londrina empataram sem gols na noite desta terça-feira, no Estádio Olímpico, pela 30ª rodada da competição. Com o resultado, o alviverde mantém a vice-liderança, com 50 pontos, mas pode ver a vantagem para o 5º colocado ficar menor - a...