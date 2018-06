Esporte Goiás defende série sobre Paysandu e tenta obter primeira vitória como mandante

Para voltar a vencer em Goiânia pela Série B do Brasileiro, o Goiás se agarra a dois fatores: o Estádio Olímpico, que foi palco da primeira vitória do time nesta competição - venceu o Atlético, por 3 a 1, sábado passado -, e o tabu de cinco jogos consecutivos do Papão sem conseguir um triunfo sobre a equipe esmeraldina. O duelo entre Goiás e Paysandu ocorre nesta sexta-fei...