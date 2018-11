Esporte Goiás de volta: Minha Série é A Após três anos de espera, alviverde volta à elite do futebol brasileiro e encerra martírio da amarga Série B. Conquista coloca clube em patamar que o projeta para o crescimento

O martírio chegou ao fim. Não foi fácil, não foi rápido como o esperado, mas o Goiás conseguiu escapar da areia movediça que se tornou disputar a Série B do Campeonato Brasileiro e, agora, respira um pouco mais aliviado. Todos no clube tiraram um enorme peso das costas. Calejado, o clube volta à elite do futebol nacional para tentar resgatar o brilho de outrora. A liçã...