Esporte Goiás contrata, por empréstimo, lateral esquerdo do Cruzeiro Marcelo Hermes, de 23 anos, disputou 11 jogos pelo Brasileiro pelo clube mineiro

O Goiás anunciou a contratação do lateral esquerdo Marcelo Hermes, de 23 anos, que passou a última temporada no Cruzeiro. O jogador era do Benfica e chegou ao clube mineiro, em 2018, por empréstimo. Antes de emprestar ao alviverde goiano, o Cruzeiro contratou em definitivo o jogador, com contrato de dois anos, mas decidiu emprestá-lo. No clube esmeraldino, ele fi...