Goiás contrata mais um zagueiro para 2018

A diretoria do Goiás anunciou nesta sexta-feira a contratação do zagueiro Raphael Silva, de 25 anos, para vestir a camisa esmeraldina na próxima temporada. É o sexto reforço confirmado pelo clube para 2018. O Goiás trabalha na reformulação do elenco esmeraldino e contratou o segundo zagueiro para compor o elenco. Raphael Silva disputou a Série B do Campeonato Brasileiro...