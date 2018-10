Buscando atingir a meta da vez, que é se afastar ainda mais do 5º colocado (no momento, está com 4 pontos de vantaegem), o Goiás enfrenta o Londrina, nesta terça-feira (2), no Estádio Olímpico, às 20h30. O jogo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Mesmo se perder, a equipe esmeraldina não sairá da zona de acesso à Série A.

O discurso do Goiás desde a chegada de Ney Franco é de aos poucos irem atingindo os objetivos estabelecidos. Foi assim, desde de sair da zona de rebaixamento, até o atual momento do clube, sendo vice-líder da competição e tendo o melhor ataque do campeonato.

"Trabalhamos com metas curtas. A primeira delas era sair da zona de rebaixamento. Depois era fechar o primeiro turno próximo do G4. E conseguimos. Depois entrar no pelotão de cima, e permanecer entre os quatro primeiros. Agora, nosso grande objetivo é nos afastar do quinto colocado. Começamos a rodada a dois pontos do quinto e fechamos a rodada a quatro pontos", relata Ney Franco.

O próximo adversário do time alviverde, o Londrina, detém a segunda melhor campanha no returno da competição. Atrás somente do próprio Goiás. A equipe paranaense se tornou uma das candidatas ao ascenso, principalmente por conta de seu crescimento dentro da Série B.

"Acredito que será um jogo aberto. Londrina se encontrou na competição jogando de maneira ofensiva. É uma equipe com potencial para subir. São as duas equipes com o melhor desempenho no returno. O confronto entre Lucão, com 13 gols, e Dagoberto, com 12, será uma atração a parte. Isso mostra como vai ser complicada a partida", afirma Ney.

Para esse duelo, o treinador do Goiás contará com a volta de algumas peças fundamentais no elenco esmeraldino, como os atacantes Tiago Luis e Michael. Além do zagueiro David Duarte e do meia Renato Cajá. Será a primeira vez que o técnico terá todos jogadores à disposição.

"Me parece que estão todos em condições de jogo. O Cajá ficou de fora do último jogo por questões clinicas, mas já treinou ontem. Vamos com uma equipe forte e um banco muito qualificado", diz Ney Franco.