Esporte Goiás consegue sequência rara sem ser vazado Esmeraldino vive série de cinco vitórias sem sofrer gols, feito incomum nos últimos anos

Construir cinco vitórias consecutivas sem sofrer gols não é um feito inédito no Goiás, mas é algo raro. O atual elenco alcançou uma marca que o torcedor já havia experimentando antes, em 2000. Com 100% de aproveitamento no início de Campeonato Goiano, o alviverde está para fechar o 1º turno invicto e, com isso, se tornou o time a ser batido. A situação consolida o Goi...