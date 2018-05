Esporte Goiás consegue efeito suspensivo e poderá jogar com portões abertos Time esmeraldino conseguiu o efeito suspensivo junto ao STJD e poderá receber o Paysandu com presença da torcida; recurso ainda será julgado

O Goiás poderá receber o Paysandu, pela 10ª rodada, no dia 8 de junho, com portões abertos. O time esmeraldino foi punido com a perda de dois mandos de campo por causa da confusão no clássico com o Vila Nova entre torcedores e a Polícia Militar (PM), mas conquistou o efeito suspensivo junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) na manhã desta quarta-feira (...