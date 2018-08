Esporte Goiás conquista 23 medalhas no Campeonato Brasileiro de Taekwondo Poomsae O estado terminou na 2ª colocação geral nas faixas coloridas e em 3º dos faixas pretas

Foi realizado neste último final de semana o 5º Campeonato Brasileiro de Taekwondo Poomsae, em Cascavel (PR). Na competição, a seleção goiana se portou muito bem e conquistou o 2º lugar no geral faixas coloridas e o 3º no geral de faixas pretas. Ao todo, o Estado saiu com 23 medalhas, sendo 13 de ouro, 5 de prata e 5 de bronze. A competição serviu para dois atletas goiano...