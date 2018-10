Esporte Goiás confirma que Ney Franco recebeu proposta de time colombiano Com campanha de superação no time alviverde, técnico chama atenção de clube de fora do País

O diretor de futebol do Goiás, Túlio Lustosa, confirmou, na tarde desta segunda-feira (22), que o técnico Ney Franco recebeu proposta do Atlético Nacional, da Colômbia, há cerca de um mês. Segundo o dirigente, Ney Franco recusou a proposta por ter o o objetivo de cumprir seu contrato com o clube, que termina no fim deste ano. "Isso (a proposta) aconteceu há mais de ...